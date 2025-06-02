كتبت- داليا الظنيني:

قالت الدكتورة نعمة عارف، مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمحافظة القاهرة، إنه جرى تشديد الرقابة وإعلان حالة الطوارئ على الأماكن المخصصة لذبح الأضاحي، مع فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يخالف القوانين المتعلقة بالذبح في الشوارع.

وتابعت عارف، خلال برنامج "الخلاصة" على قناة المحور: لتسهيل حل المشكلات الطارئة أثناء فترة العيد، أعلن عن تخصيص غرفة عمليات في كل حي من أحياء القاهرة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات أو مشكلات تتعلق بالذبح العشوائي أو النظافة".

وأضافت مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمحافظة القاهرة، أن خدمة الذبح ستُقدم مجانًا للمواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم.

وأوضحت الدكتورة نعمة عارف، أن هذه الخدمة تشمل فحص الحيوان قبل الذبح، بالإضافة إلى فحص اللحوم بعد الذبح لضمان سلامتها.