وزير الزراعة يتابع البعثة البيطرية للإشراف على الأضاحي بالسعودية

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، بدء البعثة البيطرية المصرية مهامها في الأراضي المقدسة، للإشراف على الهدي والأضاحي، في إطار التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال تنظيم شعيرة الهدي والأضاحي خلال موسم الحج.

وتابع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهود البعثة البيطرية المصرية في المملكة، والتي تشمل 220 طبيبًا بيطريًّا، تم اختيارهم بما لا يؤثر على انتظام سير العمل داخل الهيئة ومديرياتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح فاروق أن الأطباء البيطريين يبذلون قصارى جهدهم، لإتمام مهامهم على أكمل وجه؛ بما يعكس الصورة الجيدة للطبيب البيطري المصري ومدى التزامه في العمل، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء الاتفاقية المبرمة بين وزارة الزراعة المصرية والجهات المختصة بالمملكة؛ لمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المصريين العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية في الإشراف على عمليات الفحص والكشف على الأضاحي المخصصة لشعائر الهدي، بما يضمن مطابقتها المعايير الصحية والشرعية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة في الحفاظ على سلامة الأضاحي المخصصة للهدي، لافتًا إلى أن البعثة البيطرية المصرية بدأت في مباشرة أعمالها بالكشف الظاهري على الحيوانات المخصصة للذبح؛ حيث يتم قبول الصالح منها وفقًا للضوابط الصحية والشرعية، ورفض غير المطابق منها، بما يضمن سلامة الإجراءات وجودة اللحوم المخصصة للمستفيدين.

وأكد الأقنص أنه تواصل مع أعضاء البعثة هاتفيًّا للاطمئنان على انتظام العمل وظروف الإقامة، مؤكدًا حرص الهيئة على تذليل أية عقبات قد تواجه الفرق الطبية خلال فترة الإشراف، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والسلامة لهم، مؤكدًا ثقته في أدائهم المهني والوطني.