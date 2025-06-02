

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-6-2025 على كافة مناطق ومدن محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الاثنين حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضًا، أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وقالت الهيئة، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 19 والعظمى 32 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 19 والعظمى 32 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

- دمياط الصغرى 22 والعظمى 25 درجة.

- بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 26 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

-السويس الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

- العريش الصغرى 19 والعظمى 27 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

- طابا الصغرى 22 والعظمى 31 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 35 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27 درجة.

- العلمين الصغرى 18 والعظمى 25 درجة.

- مطروح الصغرى 18 والعظمى 25 درجة.

- الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32 درجة.

- بني سويف الصغرى 21 والعظمى 32 درجة.

- المنيا الصغرى 19 والعظمى 33 درجة.

- أسيوط الصغرى 20 والعظمى 34 درجة.

- سوهاج الصغرى 22 والعظمى 35 درجة.

- قنا الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.

- الأقصر الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- أسوان الصغرى 23 والعظمى 38 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.