وزراء ومسؤولين في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة -(صور)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

حرص عددًا من الوزراء والمحافظين يتقدمهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على حضور عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر عقد القران محافظين القاهرة والجيزة والشرقية بالإضافة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الشؤون النيابية ووزير الإسكان والعديد من الوزراء.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، شهد على عقد قران ابنة أشرف صبحي في وجود الدكتور أسامة الأزهري.