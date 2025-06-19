بدائل الثانوية الأزهرية.. شروط الالتحاق بمعهد تمريض الأزهر بدمياط

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يفتح المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، باب التقديم لتنسيق القبول للطالبات الجدد للعام الدراسي 2025/2026، في مايو المقبل، للطالبات الحاصلات على الإعدادية الأزهرية 2024.

وجاءت شروط الالتحاق بالمعهد على النحو التالي:

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة للشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي الحالي.

2. أن تكون الطالبة مسلمة مصرية وحسنة السير والسلوك وألا يقل سنها في بداية العام الدراسي عن أربعة عشر عاما ولا يزيد عن ستة عشرة عاما.

3. الحصول على شهادة إتمام الدراسة للشهادة الإعدادية الأزهرية فقط في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الانجليزية لغة أولى أو ثانية.

4. الحد الأدنى لمجموع التقدم للتنسيق لا يقل عن (400) درجة من المجموع الكلي للإعدادية الأزهرية.

5. يتم تقديم إقرار موقع عليه من ولي أمر الطالبة بعدم زواج الطالبة عند تقديمه أوراقها وخلال سنوات الدراسة.

6. يتضمن القبول بالأعلى في المجموع من المتقدمات من الاعدادية الأزهرية فقط مع اجتياز المقابلة الشخصية واختبار السمات والكشف الطبي .

7. ولي الأمر هو المسئول الوحيد عن تقديم أوراق الطالبة للتنسيق وتقديم الإقرارات وتقديم الأصول بعد قبولها.

8. رسوم التقديم للتنسيق 300 جنيه ولا تسترد في حالة عدم القبول يتم دفعها عن طريق ولى الأمر بإيصال رسمي في مقر المعهد بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة من الساعة التاسعة، والمتابعة مع إدارة المعهد بمقر المعهد بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة صباحا وحتى الواحدة ظهرا .

9. إحضار نسخة من أصول وصور المستندات التالية وأثناء دفع رسوم التنسيق في مظروف موضح عليه من الخارج اسم الطالبة والمجموع ويحتوى على المستندات التالية :

10. صورة استمارة النجاح صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر مكتوب عليها رقم هاتفه المحمول .

11. صورة شهادة ميلاد الطالبة كمبيوتر

12. أصل إيصال التوريد الرسوم التقديم للتنسيق.

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