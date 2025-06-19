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وزير الثقافة يدعو المبدعين والمجتمع المدني للتقدم بمشروعات ثقافية مشتركة

06:00 ص الخميس 19 يونيو 2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو

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كتب- محمد شاكر:

وجه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، دعوة مفتوحة لكل المبدعين والمثقفين للتقدم إلى الوزارة بأي مشاريع أو أنشطة ثقافية يمكن تقديمها من خلال مؤسسات الوزارة المنتشرة عبر ربوع مصر.

وقال وزير الثقافة في تصريحات خاصة لمصراوي: إنني أعتبر المثقفين والمبدعين في جميع المجالات الفنية والأدبية -سواء السينما أو الشعر أو الموسيقى أو الفنون التشكيلية وغيرها- شركاء الوزارة فيما نقدم، ولذا أتطلع إلى مشاركة بناءة منهم في تقديم رؤية جديدة ومشاريع يكون لها تأثير إيجابي على المجتمع والمواطن المصري.

وأضاف "هنو": أتمنى أن يتقدم المثقفون بأكبر كم من المشاريع البناءة في الأقاليم، وقصور الثقافة مفتوحة للجميع بطول مصر وعرضها، دون قيود، على أن يكون المشروع المقدم يحتوي على دراسة جادة لحاجة المجتمع المحيط به، ويلبي حاجة ضرورية من حاجاته المعرفية، حتى يلقى الإقبال والمشاركة من الجماهير.

وشدد وزير الثقافة على ضرورة تغيير الصورة النمطية للوزارة، مؤكدا أن المؤسسة الرسمية لا يجب أن تقدم كل الأنشطة والفنون بنفسها، خاصة أن الإبداع بشكل عام عملية فردية، داعيا المجتمع المدني والجمعيات الثقافية والأفراد إلى المشاركة، مؤكدا أن الوزارة على استعداد إلى دراسة المقترحات والرد عليها في أسرع وقت، وتوفير الدعم اللوجيستي المطلوب، وفق كل مشروع على حدة.

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الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قصور الثقافة
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