قانون العمل الجديد| مكافآت جديدة للعاملين بعد التقاعد

كتب- محمد أبو بكر:

نصت المادة (172) من قانون العمل الجديد على أحقية العامل في الحصول على مكافأة عن فترة عمله بعد بلوغ سن الستين، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويحصل العامل على مكافأة تُعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها، بشرط ألا يكون قد حصل على حقوق تأمينية عن هذه الفترة تتعلق بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

كما أكد القانون أن هذه المكافأة تُصرف أيضًا عن سنوات العمل السابقة لبلوغ سن 18 عامًا، سواء للعامل أو المتدرج، وتُحسب بناءً على آخر أجر تقاضاه الشخص المعني قبل تركه للعمل.

ويأتي ذلك ضمن حزمة ضمانات جديدة أقرها القانون لصالح العاملين، بهدف تعزيز الأمان المالي والاجتماعي بعد التقاعد، وضمان العدالة في احتساب المكافآت لكافة الفئات، بما في ذلك من لم تشملهم المظلة التأمينية خلال كامل فترة الخدمة.

اقرأ أيضًا:

إجراء حكومي عاجل لمواجهة زيادة أسعار السلع بالأسواق

الأزهري يعلن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة

مدبولي: لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء بأي منطقة بالجمهورية

الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحذر من هذا الأمر