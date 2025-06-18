تصوير ألسنة اللهب الشمسية من مركز الفلك.. وصورة توثق

كتب- أحمد السعداوي:

قال مرصد الفلك الدولي، إن مرصد الختم الفلكي بالإمارات التقط مقطع فيديو يوثق النشاط الشمسي ظهر اليوم الأربعاء، 18 يونيو 2025.

وأضاف المرصد أن مدة المقطع عشرون ثانية، وهو تسريع لآلاف الصور التي التقطت خلال مدة زمنية مقدارها ساعة ونصف الساعة تقريبًا، ويتكون مقطع الفيديو من 203 صور متتالية، يفصل بين كل منها 20 ثانية، وكل صورة منها تتكون من 200 إطار، بمعنى أن مجموع الصور التي التقطت لإنتاج هذا المقطع هو نحو 40 ألف صورة.

وأفاد مرصد الفلك الدولي، أنه تم التصوير باستخدام تلسكوب شمسي متخصص (هيدروجين ألفا) بقطر 60 ملم، وتظهر على الحواف كيفية تحرك ألسنة اللهب، والمقذوفات النارية التي تظهر أحيانًا. وتم استخدام كاميرا فلكية تتميز بقدرتها على إنتاج صور ذات تكبير عالٍ؛ حيث يمكن تكبير الصورة من خلال الجوال مع بقاء التفاصيل واضحة.

تصوير: محمد عودة

فريق المرصد: أسامة غنّام، أنس محمد، خلفان النعيمي.

الروابط التالية بجودة أعلى وحجم أكبر من الفيديو والصور المرفقة:

رابط مقطع الفيديو:

رابط لصورة واحدة من الصور:

يُشار إلى أن المقطع يظهر بعض ألسنة اللهب(Prominences) على الأطراف، والأشواك الشمسية الصغيرة (Spicules) على كامل حافة الشمس، وبعض الأشرطة الشمسية الداكنة (Filaments) على سطح الشمس، وبعض البقع الشمسية.

وتُعَد الطبقة من الشمس التي تظهر من خلال هذا التلسكوب الشمسي، وتظهر في الصورة، هي الطبقة اللونية (Chromosphere)، وهي تقع فوق الطبقة الضوئية (Photosphere) التي نراها بالعين المجردة، والتي تظهر من خلال التلسكوبات العادية.