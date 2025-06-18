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قرار حكومي بشأن تبعية هيئة المساحة

03:32 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الهيئة المصرية العامة للمساحة

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027.

وبحسب بيان حكومي، تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العُمراني، مع تحديث خدماتها لمُسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة الثروة العقارية.

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هيئة المساحة مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والري
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