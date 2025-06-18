وزير الزراعة يبحث دعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي في أفريقيا

كتب- عمرو صالح

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع مع الخبير الدولي في السياسات الزراعية "مافا شيبتا"، ورئيس مركز الأرز الأفريقي "بابوكار ماني"، سبل تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في مصر ودول القارة الأفريقية.

تناول اللقاء، الذي يأتي في إطار الانفتاح المصري على التعاون الدولي والإقليمي، مناقشة تطوير السياسات الزراعية بما يتماشى مع التحديات العالمية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق نمو زراعي مستدام. وشدّد الوزير على التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، لا سيما من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب رفع كفاءة التصدير وتعزيز الدخل القومي الزراعي.

وأكد فاروق على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والخبرات الفنية في تحسين الأداء الزراعي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل مع القارة الأفريقية في ظل توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشراكة مع دول الجوار القاري.

وكشف الوزير عن تشكيل لجنة وطنية تضم برلمانيين ومستثمرين وخبراء، لدراسة فرص الاستثمار المصري في أفريقيا، موضحًا أنه يمكن للخبيرين المشاركين تقديم رؤى استراتيجية لدعم أعمال هذه اللجنة وتحقيق أهدافها التنموية.

كما استعرض "بابوكار ماني" طبيعة عمل مركز الأرز الأفريقي، الذي يضم 28 دولة ويقع مقره في أبيدجان، كاشفًا عن خطة لتنظيم منتدى استثماري علمي في القاهرة نهاية العام الجاري بالتعاون مع وزارة الزراعة، لبحث فرص توسيع زراعة الأرز في أفريقيا ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال.

من جهته، ثمّن "مافا شيبتا" الجهود التي تبذلها مصر لتطوير قطاعها الزراعي، مستعرضًا بعض الممارسات العالمية الناجحة في تصميم سياسات زراعية تركز على الاستدامة والابتكار ومواجهة تغير المناخ، إلى جانب تشجيع دور القطاع الخاص والمجتمعات الريفية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة دعم الاستثمار في الزراعة الذكية، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز دور صغار المزارعين، إضافة إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج، وذلك ضمن رؤية متكاملة لتطوير السياسات الزراعية المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الزراعة لتعزيز شراكاتها الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية لدعم التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

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