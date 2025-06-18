بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة على الصعيدين الاقتصادي والخدمي، واستعراض تقارير الوزارات المختلفة بشأن سير العمل بالمشروعات القومية وخطط التنمية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع كذلك آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتأثيراتها على الداخل المصري، إلى جانب بحث الإجراءات الخاصة بضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

ويُصدر مجلس الوزراء عقب الاجتماع بياناً رسمياً يتضمن أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات وتوجيهات.

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