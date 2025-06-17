كتب- أحمد جمعة:

استضافت هيئة الدواء المصرية، ولأول مرة على مستوى قارة إفريقيا، فعاليات اجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية (GHWP) لعام 2025، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري.

افتُتحت الفعاليات بكلمة ألقاها الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، رحّب خلالها بالمشاركين، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث الدولي في القاهرة يعكس ما تحظى به مصر من ثقة متزايدة في دورها التنظيمي والرقابي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن حصول الهيئة على مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات يمثل إنجازًا نوعيًا يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات الجودة والمأمونية والفعالية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم المنتجات الطبية. كما أشاد بالدور المؤثر الذي تلعبه منظمة GHWP، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، في دعم جهود التقارب التنظيمي على مستوى آسيا والعالم في مجال المستلزمات الطبية.

من جانبه، ألقى الدكتور شو جينغهي، رئيس المنظمة ونائب رئيس الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية بجمهورية الصين الشعبية (NMPA)، كلمة افتتاحية عبّر خلالها عن تقديره لجهود هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا على ثقة المنظمة في ريادة مصر بالقارة الإفريقية في مجال تنظيم ورقابة المنتجات الطبية وحرص المنظمة علي زيارتها مصر كأول تواجد لها في افريقيا.

شهد الحدث مشاركة قيادات هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلين عن المنظمة من هيئات تنظيمية وشركاء الصناعة في مجال المستلزمات الطبية، كما شهدت الفعاليات عقد ورشة عمل تقنية، بالإضافة إلى جلسات فنية مغلقة شارك بها عدد من خبراء الهيئة.

يأتي هذا الحدث في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز قنوات التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية الرائدة، بما يسهم في دعم تطبيق المعايير العالمية في مجال الرقابة على المستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات الفنية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على كفاءة وفاعلية المنظومة الرقابية والصناعية في مصر.