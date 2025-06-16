انخفاض الحرارة ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025.

حالة الطقس غدًا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء تشهد شبورة مائية من (4:00 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أن طقس غدًا الثلاثاء يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري:

يوم الثلاثاء 17 يونيو: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

يوم الأربعاء 18 يونيو: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم الخميس 19 يونيو: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم الجمعة 20 يونيو: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم السبت 21 يونيو: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

يوم الأحد 22 يونيو: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية:

يوم الثلاثاء 17 يونيو: العظمى 27 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

يوم الأربعاء 18 يونيو: العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

يوم الخميس 19 يونيو: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

يوم الجمعة 20 يونيو: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

يوم السبت 21 يونيو: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

يوم الأحد 22 يونيو: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

يوم الثلاثاء 17 يونيو: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

يوم الأربعاء 18 يونيو: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم الخميس 19 يونيو: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم الجمعة 20 يونيو: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم السبت 21 يونيو: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

يوم الأحد 22 يونيو: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب الصعيد:

يوم الثلاثاء 17 يونيو: العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية.

يوم الأربعاء 18 يونيو: العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

يوم الخميس 19 يونيو: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

يوم الجمعة 20 يونيو: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

يوم السبت 21 يونيو: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

يوم الأحد 22 يونيو: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

اقرأ أيضا:

خلال الجلسة العامة.. جبالي ينتقد الحكومة ويرفض منح الكلمة لوزير الشئون القانونية

تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة