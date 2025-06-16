حزمة مبادرات اجتماعية وتنموية لـ"مستقبل وطن" في ختام مؤتمر شباب الدلتا

كتب- محمد سامي:

اختتم حزب مستقبل وطن فاعليات النسخة الثانية من مؤتمر شباب الدلتا، الذي أُقيم باستاد الإسكندرية الدولي، وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 20 ألف شاب وفتاة من محافظات الدلتا، وبمشاركة قيادات بارزة في الدولة والحزب؛ من بينهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد الأمين العام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

وشهد ختام المؤتمر إعلان عدد من المخرجات والمبادرات التي تعكس توجه الحزب نحو تعزيز دوره المجتمعي والوطني؛ حيث أعلن النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام للحزب، تدشين "مركز الدراسات الاستراتيجية لحزب مستقبل وطن"، والذي يستهدف دعم جهود التوعية المجتمعية والسياسية من خلال تقديم دراسات وأبحاث تسهم في تعزيز الفهم العام للتحديات التي تواجه الدولة داخليًّا وخارجيًّا؛ خصوصًا في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وكشف عبد الجواد عن إطلاق مبادرة لترميم 500 منزل من منازل الأُسر الأكثر احتياجًا في محافظات الدلتا، ضمن خطة متكاملة لدعم الفئات المهمشة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمراكز.

وأعلن الحزب، في المجال الصحي، التبرع بـ15 سريرًا طبيًّا لصالح مستشفيات (57357، ومجدي يعقوب، ومستشفى الناس)؛ دعمًا للقطاع الطبي ولرعاية المرضى من محدودي الدخل.

وشملت مخرجات المؤتمر أيضًا تقديم 50 ألف منحة مجانية للشباب في محافظات الدلتا؛ تشمل برامج تدريبية وتعليمية تؤهلهم لسوق العمل وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للفرص المهنية.

وأكد الأمين العام التزام الحزب بدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بإطلاق مبادرة لتقديم كل أوجه الدعم لعدد من دور الأيتام في محافظات الدلتا؛ سواء من خلال الرعاية المباشرة أو التبرعات والمساندة المجتمعية.

وأعلن الحزب، تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، تنظيم حملة قومية للتبرع بالدم؛ تبدأ فاعلياتها الأسبوع المقبل في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس التوجه الإنساني للحزب في دعم المبادرات الوطنية.

وأكد عبد الجواد في ختام كلمته أن ما تم الإعلان عنه في مؤتمر شباب الدلتا يعكس التزام الحزب بدوره الوطني في دعم الدولة المصرية، وتمكين الشباب، وتعزيز مفهوم الاصطفاف الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات لن تكون الأخيرة، بل تمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل المجتمعي المكثف الذي يقوده الحزب خلال الفترة المقبلة.

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