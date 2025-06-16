كنت أول المستقبلين.. المسلماني يكشف عن أول لقاءاته بنجيب محفوظ

كتب- عمرو صالح:

كشف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن أول لقاء جمعه بالكاتب الراحل نجيب محفوظ.

وقال المسلماني، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين، على هامش افتتاح استوديو نجيب محفوظ، إن أول لقاءاتي بالكاتب الراحل نجيب محفوظ، عندما كنت طالبًا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ حيث أقامت الكلية، وقتذاك، حفلًا لتوقيع أحد كتبه، وحينها قرر الدكتور علي الدين هلال، عميد الكلية، آنذاك، أن أكون أول المستقبلين له.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: وحينها كنت قد قرأت للكاتب العديد من الكتب والرويات المتميزة؛ والتي كانت من القراءات المفضلة بالنسبة إليَّ.

واختتم المسلماني حديثه موجهًا الشكر إلى الكاتب أسامة هيكل، وزير الدولة السابق لشؤون الإعلام، معتبره صاحبَ حجر الأساس لتأسيس الاستوديو.

ووجهت الكاتبة هدى نجيب محفوظ، الشكر إلى الهيئة الوطنية للإعلام، على إطلاقها اسم والدها على أحد استوديوهات الطابق 27 بمبنى ماسبيرو.

وقالت هدى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": أشكر جميع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، وعلى رأسهم الكاتب أحمد المسلماني، على هذه اللفتة الطيبة.

وتابعت ابنة نجيب محفوظ: إطلاق اسم والدي على أحد استوديوهات ماسبيرو، أدخل السرور على أُسرتنا، كما حمل دلالة وتأكيدًا أن "الوطنية للإعلام" تقدر مفكري مصر ومثقفيها.

جاء ذلك على هامش افتتاح استوديو ماسبيرو، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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