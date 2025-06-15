أسامة شرشر: إسرائيل تسعى للهيمنة.. ومصر تدعو لشرق أوسط خالٍ من النووي

كتب- حسن مرسي:

قال النائب والإعلامي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، إن إسرائيل تخوض معركة وجودية ضد إيران بهدف تحييد برنامجها النووي، لكن هذه الضربات تمثل محاولة لفرض هيمنتها على الشرق الأوسط.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية إيمان العقاد في برنامج "مباشر من مصر" على الفضائية المصرية، أن مصر ترفض استخدام القوة العسكرية المفرطة لتغيير خريطة المنطقة، مستشهداً ببيان الخارجية المصرية الذي ربط التصعيد بالقضية الفلسطينية.

وأوضح شرشر أن إسرائيل، التي تمتلك مفاعل ديمونة النووي في صحراء النقب، تمارس "البلطجة الدولية" عبر ضرباتها لإيران، بينما تدعو مصر منذ 2010 إلى جعل الشرق الأوسط خالياً من الأسلحة النووية.

وأشار إلى أن الضربة الإيرانية المضادة لإسرائيل جعلت الإسرائيليين يعيشون نفس الرعب الذي يعانيه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، معتبراً ذلك رسالة قوية ضد سياسات إسرائيل.

وأكد شرشر أن إسرائيل، بدعم أمريكي، تخرق الاتفاقات الدولية وتسعى لتكون القوة النووية الوحيدة في المنطقة، داعياً إلى تفكيك مفاعل ديمونة لمنع هيمنتها.

وقال إن مصر، بقيادتها الحكيمة، تراقب الوضع بحذر وتعزز قدراتها العسكرية تحسباً لأي تصعيد، مشيداً بالشعب الإيراني وموقف باكستان الداعم له.

وشدد شرشر على أن الرد الإيراني الموجه على منشآت إسرائيلية يعكس مقاومة مشروع إسرائيلي فاشي يهدف إلى إبادة العرب والمسلمين، داعيًا المجتمع الدولي إلى كسر صمته.