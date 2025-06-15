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"التنظيم والإدارة" يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف حتى نهاية العام

06:33 م الأحد 15 يونيو 2025

المهندس حاتم نبيل

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كتب- محمد نصار:

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الترتيب المبدئي لعقد امتحانات عدد من مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة حتى نهاية العام 2025، وذلك في إطار توجه الجهاز نحو تعزيز الشفافية، وتوفير رؤية تنظيمية واضحة تمكن المتقدمين من الاستعداد المبكر للامتحانات.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ترتيب عقد الامتحانات جاء وفقًا لأولويات تلبية احتياجات الجهات الإدارية من الموظفين، بما يضمن توجيه الموارد البشرية بالكفاءات المطلوبة وفي التوقيت المناسب لسد العجز الفعلي داخل المؤسسات الحكومية، موضحًا أن الجهاز يحرص على المواءمة بين سرعة إنهاء الامتحان وجودة الإجراءات.

وأضاف أن هذا الإعلان يستجيب لتزايد استفسارات المتقدمين، ويؤكد التزام الجهاز بالعمل وفق خطة مدروسة تعكس تنظيمًا مؤسسيًا دقيقًا، مناشداً المتقدمين بمتابعة ما ينشره الجهاز من اخبار وتنويهات على موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وبالطبع وسائل الإعلام، لمعرفة موعد امتحانهم.

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