مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة العامة استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لتقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تقرير اللجنة أشار إلى أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يُعد هدفًا في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية، إذا ما اقتضت الحاجة تدخل الدولة في ذلك النشاط، مع إيمان الدولة بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في بناء الاقتصاد، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كل السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

وأوضح أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويحقق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتُسهم في جذب الاستثمارات، كما يرتبط المشروع ارتباطًا وثيقًا بسياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، بما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة مواتية لعمل الشركات بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة.

وقال: تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك للشركات، تقدمت الحكومة بمشروع قانون ينظم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويتكون من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبني منظومة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص، مما يُعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي، ويسعى إلى خفض معدلات التضخم، ويدعم بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية العامة، ويُسهم في زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع القانون يُجسد التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر، مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق مع معايير الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في مباشرة الدولة لدورها كمالك ومساهم في الشركات. كما يُنظّم التخارج التدريجي للدولة من بعض الأنشطة والصناعات المستهدفة، بحسب استجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فيها، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في اتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.