عبد المنعم سعيد: إسرائيل أشعلت الحرب مع إيران بذريعة زائفة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المحلل السياسي، إن إسرائيل هي من أشعلت الحرب مع إيران، معتبراً أن ادعاءات تل أبيب بشأن السلاح النووي الإيراني مجرد ذريعة زائفة، خاصة أن إسرائيل نفسها تمتلك ترسانة نووية.

وأضاف، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية كانت خداعية، تهدف إلى تمكين إسرائيل من تصفية البرنامج النووي الإيراني على الأرض.

وأوضح سعيد أن الحرب الحالية، التي اندلعت قبل 48 ساعة، تختلف عن الصراعات السابقة، حيث تواجه إسرائيل دولة تاريخية مثل إيران وليس ميليشيات، مشيراً إلى أن إيران تمتلك مشروعاً إقليمياً طموحاً.

وأشار إلى أن إسرائيل، بدعم غربي واضح، تسعى لتصفية النظام الإيراني كجزء من استراتيجية أوسع للقضاء على خصومها بالتتابع.

وأكد سعيد أن إسرائيل نجحت في توجيه ضربة قوية لإيران، مستغلة أخطاء دفاعية واختراقات استخباراتية، لكن طهران ردت بقصف تسبب في دمار ملحوظ بتل أبيب، وهو ما وصفه بـ"الوجع الأول" لإسرائيل منذ فترة طويلة.

وقال إن الهدف الإسرائيلي يتجاوز إيران إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، والقضاء على ميليشيات مثل حزب الله وحماس.

وأشار سعيد إلى أن الوضع الإقليمي حرج للغاية، محذرًا من احتمال استهداف إسرائيل لدول أخرى بعد إيران، بما في ذلك محاولات إعلامية سابقة للتشكيك في التسليح المصري.