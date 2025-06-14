الحكومة: تخفيف الأحمال "سيناريو بعيد".. ووصول 3 سفن تغويز

كتب- محمد نصار:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت خطة استباقية لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعي تحسبًا لأي تطورات إقليمية قد تؤثر على السوق المحلية.

وأوضح "الحمصاني"، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، السبت، أن الحكومة عملت منذ فترة على توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، مع تكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا أمس الجمعة لمتابعة الجهود الجارية لتوفير إمدادات الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي لقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على تجنب سيناريو تخفيف الأحمال، وأنه لا يزال سيناريو بعيدًا رغم التحديات الجارية.

ولفت المتحدث، إلى وصول 3 سفن تغويز إلى الموانئ المصرية، حيث تم بالفعل ربط السفينة الأولى، وجار العمل على ربط السفينتين المتبقيتين خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في تدعيم شبكة الغاز الطبيعي قبل نهاية الشهر الجاري.

واختتم "الحمصاني"، بالإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أنهت التعاقدات الخاصة بشحنات الغاز وكافة المواد البترولية اللازمة، لضمان تلبية احتياجات الدولة في هذه المرحلة المهمة.

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