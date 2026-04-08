أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم زيارة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة الشرقية لمتابعة الواقع الميداني للعملية التعليمية ، حيث تفقد مدارس بإدارات شرق وغرب الزقازيق ومنيا القمح

يذكر أنه، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يتم تداوله بشأن تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2026، مؤكدة أن جميع الصفوف الدراسية، من النقل والشهادة الإعدادية، ستؤدي الامتحانات وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، دون أي تعديل أو إلغاء لأي مرحلة تعليمية ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي.

توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات





وأوضحت الوزارة أن امتحانات نهاية العام ستغطي المنهج الدراسي بالكامل للترم الثاني، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون متنوعة بين "موضوعية ومقالية"، وفقًا للمواصفات التي يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، دون حذف أي درس أو مقرر.