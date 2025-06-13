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السياحة: نتابع أوضاع الأجانب بعد إغلاق مجالات دولهم الجوية

05:31 م الجمعة 13 يونيو 2025

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

يتابع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أعمال غرفة العمليات المُكلفة بمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر بشأن حركة الطيران وعودة حجاج السياحة البريين، والتي تضم ممثلين عن الإدارات المركزية لشركات السياحة، والمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إلى جانب وحدة الطيران بالوزارة.

يأتي ذلك في ضوء التداعيات المتلاحقة الناتجة عن تطورات الأوضاع الإقليمية.

كما تتابع الغرفة أوضاع السائحين المتواجدين في مصر من مختلف الدول والتي تم إغلاق مجالاتها الجوية تأثراً بالأحداث.

ويواصل السيد شريف فتحي متابعته المستمرة مع السيد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفنى الذى يتابع المستجدات عن كثب، وذلك للوقوف على أى تطورات أولاً بأول.

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شريف فتحي وزير السياح متابعة الحركة السياحية عودة حجاج السياحة البريين أوضاع السائحين المتواجدين في مصر
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