بعد استهداف "نطنز" الإيرانية.. بيان عاجل لهيئة الرقابة النووية المصرية

كتب - محمد صلاح

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، أن الوضع الإشعاعي في منشأة نظنز الإيرانية لا يزال تحت السيطرة ولا توجد أي مؤشرات على حدوث أي تسرب حتى الآ.

وأكدت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أنها تتابع كافة التطورات المتعلقة بالوضع الإشعاعي من خلال شبكة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ويتم متابعة قياسات الخلفية الإشعاعية بصورة مستمرة والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على مدار الساعة للتأكد من سلامة المواطنين والبيئة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للوضع الإشعاعي والأحداث الجارية في منشأة نطنز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف الجهات الوطنية المعنية.

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