انتظام حركة الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد إصلاح العطل الفني

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة الخدمة وانتظامها بالخط الثالث للمترو بعد تأثرها بعطل فني.

كان تعرض الخط لعطل فني تسبب في تأخير حركة القطارات وامتداد فترات الانتظار بين الرحلات بشكل مؤقت.

وباشرت فرق الصيانة العمل فورا للتعامل مع المشكلة الفنية.

وقدمت الشركة اعتذارها للمستخدمين عن هذا التأخير، مشددة على أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن العمل جارٍ لإعادة التشغيل المنتظم في أسرع وقت ممكن.

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