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بيطري يكشف أعراض الحمى القلاعية.. وطرق حماية الماشية من الإصابة به

10:30 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

تحصين الماشية

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كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري عن أعراض مرض الحمى القلاعية التي تصيب المواشي وتؤدي لوفاتها وطرق حمايتها.

وقال غالب خلال تصريحات خاصة لمصراوي؛ إن مرض الحمى القلاعية يعد أحد أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب الماشية وله مسميات عديدة أشهرها: أبو الركب، أو أبو ريالة وذلك لسهولة انتقاله عبر الهواء.
وتابع: المرض يصيب الماشية والأغنام والماعز ويمكن أن تصل نسبة الإصابة فيه إلى 100%، خصوصا عند ظهور إصابات جديدة، وتصل نسبة وفيات الحيوانات البالغة بهذا المرض ١ من كل ٥ مصابين، وتزيد هذه النسبة مع الحيوانات صغيرة السن.
وأوضح غالب أن أبرز أعراض هذا المرض هو فقدان في الشهية والوزن وضعف إنتاج اللبن وظهور فقاقيع في اللسان والشفاه والأنف والحلمات والحوافر وانتفاخ الكعب مشددا على قطع الأرضيات الترابية والتخلص الصحي من مخلفات الحيوانات، والعلائق عن اكتشاف الإصابة.

وأشار غالب إلى أن الطرق الوقائية من المرض تتمثل في الالتزام بالتحصين الدوري للحيوانات وعزل الحيوانات المصابة عن السليمة مع تخصيص أفراد معينين لكل مجموعة للرعاية، حتى لا ينقل الأفراد العدوى، ومنع الاختلاط مع الحيوانات الجديدة إلا بعد التأكد من خلوها من العدوى.


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تحصين الماشية الحمى القلاعية
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