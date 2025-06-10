25 صورة- 5242 فرصة عمل بـ8 محافظات برواتب مجزية| التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، في بيان رسمي بأنها تلقت طلبات تشغيل جديدة من 50 شركة في 8 محافظات، توفر حاليًا عددًا من الوظائف وفرص العمل المتاحة تصل إلى 5242 وظيفة شاغرة، تشمل مجالات متعددة ولأصحاب المؤهلات المختلفة، إلى جانب فرص مخصصة لذوي القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تُحدد حسب المقابلة، ووفقًا للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

موعد التقديم لى وظائف وفرص العمل المتاحة

ذكرت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف وفرص العمل المتاحة يتم خلال شهر مايو 2025 الجاري، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال أرقام وعناوين الشركات المدرجة بالنشرة، وكذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

تخصصات فرص العمل المتاحة

تتنوع التخصصات المطلوبة لفرص العمل المتاحة لتشمل: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسي كهرباء واتصالات، مشرفي ميكانيكا وتحكم، مديرين صيانة، محاسبين، مشرفي تنجيد، شيف، مشرفي مواقع، مراقبي جودة، أفراد أمن، بائعين، سائقين، عمال إنتاج ونظافة، وفنيين في مختلف المجالات، ومهن الفندقة والمطاعم.

كما تتضمن النشرة مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم برواتب مناسبة، في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل هذه الفئة، وإلزام المنشآت بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

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