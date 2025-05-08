الموقع الرئاسي ينشر فيديو مغادرة الرئيس السيسي أثينا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فيديو مغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاصمة اليونانية أثينا، ووصوله للعاصمة الروسية موسكو.

كان قد غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، العاصمة اليونانية أثينا في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها سيادته إلى جمهورية اليونان.

وتوجه الرئيس، اليوم الخميس، عقب مغادرته، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، بمقر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو علي هامش حضور مأدبة عشاء يقيمها الرئيس الروسي للقادة المشاركين فى احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر.

وتستعد روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية، غدا الجمعة، ٩ مايو الحالي، وتتضمن هذه الاحتفالات عروضًا عسكرية في موسكو و8 مدن أخرى بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية بأوكرانيا وغيرها من الدول.