وزير الإسكان يتفقد النزل البيئي القديم والفندق الجبلى ومركز الزوار بمشروع التجلي الأعظم

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النزل البيئي القديم، والفندق الجبلى المتكامل، ومركز الزوار الجديد، خلال جولته اليوم بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بموقع النزل البيئي القديم، والذي يتضمن تطوير (74) شاليها، وتطوير مطعم الصفصافة لاستيعاب وخدمة عدد النزلاء بالنزل البيئى الجديد والقائم، وتجول بإحدى الوحدات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع تضمن الوحدات والشاليهات ومختلف المكونات، موجهاً بالعمل على الانتهاء من الواجهات، وتعديل عدد من الملاحظات بالتشطيبات الداخلية للوحدات.

كما تفقد وزير الإسكان، إنشاء فندق جبلى متكامل على مساحة 12900 م2 يتكون من 144 غرفة متنوعة وأجنحة ( مبنى أرضى + 4 أدوار + حمامات سباحة + كبائن إقامة ) ويتمتع بإطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود فى الجبل بوادى الراحة لإنشاء الفندق الجبلى، ليضم كافة المقومات التى تجعله فندقا عالميا يتمتع بإطلالات متعددة.

وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان، بتكثيف العمل بمشروع الفندق الجبلي، والمتابعة الميدانية للأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المحددة، كما تجول بقاعة المسرح بالفندق، وغرف الكهرباء بالمشروع، ومختلف مكونات المشروع،.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمركز الزوار الجديد الذي يقع بمدخل المدينة بموقع ميدان الوادي المقدس علي مساحة 3170م2 ويمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبنى حديث، ويتكون المبنى من دورين أرضى وأول وروف مشاه ويشمل (استقبال ومعلومات – محال هدايا تذكارية - مكاتب إدارية – مكاتب حجز رحلات وطيران - مطعم وكافيتريا – صيدلية - قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء – بحيرة صغيرة - حديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية ومنطقة أخرى للاستجمام تضم مقاعد للجلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة.

وتفقد وزير الإسكان مبنى استراحة كبار الزوار بالنزل البيئي القديم، وتابع أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال الإنارة ومختلف الأعمال الأخرى، مشددا على عدم تأخر معدلات ونسب التنفيذ، حيث وجه الشركة المنفذة بوضع جدول زمني مكثف للانتهاء من الأعمال الجارية، وبتكثيف عدد العمالة بالمشروع.

ووجه وزير الإسكان بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، والانتهاء من أعمال المسطحات الخضراء والواجهات في أقل مدة ممكنة.