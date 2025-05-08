"بحوث الصحراء" و"إيكاردا" يبحثان تعزيز الاستدامة الزراعية في مطروح

كتب- عمرو صالح:

استقبل المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، وفدًا من منظمة "إيكاردا" برئاسة المهندس علي أبو سبع، المدير العام للمنظمة، لبحث آفاق التعاون في مجال الزراعة المستدامة بالمناطق الصحراوية.

عُقد اللقاء بمقر المركز بمدينة مرسى مطروح، حيث ناقش الجانبان سبل تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة في المناطق المعتمدة على مياه الأمطار، بما يدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وأكد "الأمير"، التزام المركز بتوفير حلول علمية وعملية لتحسين الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد البيئية.

في حين شدد "أبو سبع"، على أهمية تحسين إنتاجية محاصيل مثل الشعير والقمح والبقوليات، مشيرًا إلى أن الشعير يمثل بديلاً استراتيجياً لإنتاج الخبز في المناطق الشحيحة المياه.

وتأتي الزيارة في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالزراعة المطرية.

وأكد الجانبان أهمية تبادل المعرفة والخبرات لدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في البيئات الهشة.

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