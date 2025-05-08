وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان مجمع ملاعب جديد بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والمستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، مجمع الملاعب الجديد بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر، والذي يضم 9 ملاعب تخدم 6 رياضات مختلفة، وذلك على مساحة تقترب من 10 آلاف متر مربع، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وأبطاله الرياضيين.

ويتضمن المشروع إنشاء ثلاث ملاعب متعددة الاستخدام (كرة يد، كرة سلة، كرة طائرة)، وملعب كرة قدم خماسي، وملعب كرة طائرة، وملعبين لرياضة البادل، بالإضافة إلى تطوير وإحلال ملعبين للكروكيه، بهدف تعزيز البنية التحتية الرياضية للنادي وتوفير بيئة تدريب وممارسة رياضية متميزة للأعضاء.

وقد جاءت تصميمات المجمع بإهداء من الأستاذ الدكتور محمد صالحين، رئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس، وتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة المدن للخدمات الرياضية كمقاول عام، وبإشراف من مكتب "ستوديو التصميم والبناء" كمستشار عام.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا الإنجاز الذي يعكس حرص إدارة النادي على تطوير الخدمات الرياضية، ويعزز من استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة في مختلف الفئات العمرية.

كما أشاد بجهود مجلس إدارة نادي الزهور، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، وحرصه على استغلال المساحات المتاحة لتقديم خدمات رياضية حديثة وفق أعلى المعايير.

ووجه الوزير الشكر لمحافظة القاهرة على الدعم المستمر والتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مثمنًا دور الدكتور إبراهيم صابر في تعزيز العمل المشترك بين الجهات التنفيذية والرياضية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب المستشار محمد الدمرداش عن امتنانه للدعم الذي تلقاه النادي من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة، مشيدًا بتعاون أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الذين ساهموا في إنجاح المشروع، وخص بالشكر كل من الأستاذ محمد مطيع، سكرتير عام النادي الأسبق، والدكتور أيمن بيرم، سكرتير عام النادي السابق.

كما أكد الدمرداش أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة في مسيرة الإنجازات الرياضية التي ترسخ لمكانة نادي الزهور كأحد أبرز المؤسسات الرياضية في مصر.

وفي ختام الجولة، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من أبطال نادي الزهور الحاصلين على بطولات عالمية، ومن بينهم: طه طارق، بطل العالم في الكاراتيه 2023/2024، والمصنف الأول عالميًا، معتز وائل، الحاصل على ذهبية كأس العالم في الخماسي الحديث، عمر فتحي، الحاصل على برونزية بطولة العالم للشباب في التايكوندو لعام 2024 والمصنف 11 عالميًا، عادل محمد عمارة، الحاصل على ذهبية بطولة العالم تحت 21 سنة في الكاراتيه لعام 2024، جنى خميس سعيد، الحاصلة على برونزية بطولة Series A للكاراتيه (فردي وجماعي)، محمد حاتم، بطل في رياضة الخماسي الحديث.

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