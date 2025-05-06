هجوم على الإحصاء وفسخ تلقائي للعقود.. ماذا حدث باليوم الثاني في قانون الإيجار القديم بالنواب؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استكمل اليوم مجلس النواب، مناقشاته لليوم الثاني الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم، وذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

نواب يطالبون بإحصاء جديد بعدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم

وهاجم أعضاء المجلس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وطالبوا بامدادهم بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.وأشار النواب إلى ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

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الإيجار القديم.. أول إحصاء رسمي بعدد الشقق في مختلف المحافظات

واستعرض عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، الإحصاء الذي أعده الجهاز حول الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب التشريعية.

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الإيجار القديم.. الحكومة: 4 ملايين ساكن و7% إجمالي الوحدات

وكشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفاصيل أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.

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بسبب الإيجار القديم.. هجوم برلماني على "التعبئة والإحصاء" -تفاصيل

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، هجومًا حادًّا على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب عدم دقة التقديرات الخاصة بعدد وحدات الإيجار القديم على حد وصفهم.

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النائب محمد الحسيني يشكك في إحصائيات الإيجار القديم

أبدى النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شكوكه حول صحة البيانات التي عرضت على النواب خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

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نواب ينتقدون بيانات "التعبئة والإحصاء": غير كافية لحسم الإيجار القديم

انتقد عدد من النواب؛ أبرزهم هاني أباظة وضياء الدين داوود، البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الإيجارات القديمة، مطالبين بإعداد حصر لجميع المساحات وأماكن وجودها والأسر الأكثر احتياجًا ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.

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برلماني: العلاقة الراقية بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف فرصة لتجديد المفاهيم

أشاد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالعلاقة الراقية والمتميزة بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدًا أن الناس قديمًا اختلط عليها الأمر خطأً وظنت لسنوات أن هناك منافسة بين الأزهر والأوقاف.

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فسخ تلقائي للعقود.. ما سيناريوهات تأخر صدور قانون الإيجار القديم؟

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لو لم يصدر تعديل قانون الإيجار القديم، قبل الأجل المحدد من المحكمة الدستورية، سوف يعتبر حكم الدستورية نافذا ويعني الفسخ التلقائي للعقود فورا بموجب دعوى لكل فرد على حدة، عند عدم الاتفاق على الأجرة.

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