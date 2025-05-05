"مسرح الجنوب" يكرم الكاتب المسرحي الكبير محمد ناصف

كتب- محمد شاكر:

كرمت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الكاتب المسرحى الكبير محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان؛ أن تكريم الكاتب المسرحى محمد عبدالحافظ ناصف يأتي فى إطار دوره الكبير فى دعم المسرح المصرى وأيضا دعمه ومساندته لشباب المسرحيين وخاصة فى جنوب مصر.

ومن جانبه أكد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف سعادته بهذا التكريم قائلا: لقد استطاع مهرجان مسرح الجنوب أن يقيم تنمية ثقافية ومسرحية حقيقية فى جنوب مصر ودعم شباب الجنوب واهتم برعايتهم فى إطار الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الدولة لعمل تنمية حقيقية فى محافظات الصعيد.

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