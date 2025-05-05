الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج

كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن فريضة الحج لا تجب على المسلم أو المسلمة إلا عند الاستطاعة المادية الكاملة، مضيفة: "الست اللي مش معاها فلوس، مش مطالَبة شرعًا بالحج، لأنها ببساطة مش مكلفة بالفريضة دي من الأساس، لأن من شروط الوجوب الاستطاعة المالية".

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "لكن لو كانت المرأة تشتاق للحج، وتغلب على ظنها أنها تقدر تسدد الدين لو اقترضت أو دخلت جمعية، وتقدر تلتزم بالسداد بعد الرجوع من الحج من غير مشقة كبيرة، ففي الحالة دي يجوز لها شرعًا إنها تسافر وتؤدي الفريضة، وحجها صحيح ومجزئ بإذن الله تعالى، بس ده مش واجب عليها، يعني مش مفروض عليها إنها تقترض علشان تروح، لأن الشريعة ما بتلزمش المسلم بتحصيل أسباب التكليف إذا لم يكن مكلفًا به من الأصل".

وتابعت: "لكن لو عليها دين حالّ وواجب السداد، أو المال اللي معاها كله لازم لسداد الدين، ففي الحالة دي الأولى بل والواجب إنها تسد الدين الأول، لأنها تعتبر غير مستطيعة، والحج في حقها غير واجب، أما لو الدين مؤجل، أو هي عارفة إنها تقدر تسدد على أقساط ميسّرة، وسفرها مش هيأثر على التزامها بالسداد، فهنا لا حرج شرعًا أن تؤدي الفريضة".

واستكملت: "ربنا لا يكلف نفسًا إلا وسعها، والشوق لبيت الله الحرام جميل، لكن لازم نوازن بين الشوق والقدرة، علشان العبادة تكون مقبولة وتتم في إطار من التيسير والرحمة".