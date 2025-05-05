النائب محمد الحسيني يشكك في إحصائيات الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

أبدى النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شكوكه حول صحة البيانات التي عرضت على النواب خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وجه الحسيني خطابه إلى مستشار الجهاز المركزي للإحصاء قائلاً: "الأرقام التي تقولها أنا غير معترف بها".

وبرر شكوكه بالقول إن الطلبة الذين يجمعون البيانات باستخدام أجهزة التابلت لا يسألون الناس عن إذا كان عقد الإيجار قديمًا أو جديدًا.

وتساءل الحسيني عن تباين الأرقام المتعلقة بعدد مستأجري الإيجار السكني، قائلاً: "هل الرقم مليون و800، أو مليون و600؟ أنا مش فاهم حاجة".

ورد النائب عبد المنعم إمام قائلاً: "لا، بيسألوا الناس"، بينما أضاف النائب عمرو درويش: "لا، بيسألوا، رد يا معالي المستشار".

من جانبه، رفض مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الاتهامات التي وجهت إلى الأرقام، مؤكدًا أن البيانات دقيقة.

وعلق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلاً: "الجهاز الرسمي يجب أن نأخذ بأرقامه، ولا ينبغي التشكيك في الجهاز الذي يصدر أرقامًا دقيقة لا مجال للشك فيها".

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