ندب أو إعارة.. وظائف جديدة بإدارة "سلامة المرضى" في وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حاجتها إلى استقطاب عناصر جديدة للعمل كأعضاء بالإدارة العامة لسلامة المرضى بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة في عدد من التخصصات الطبية (بنظام الدوام الكامل)، عن طريق الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم من أصحاب الخبرات وحاصل على شهادات معتمدة في أي من المجالات التالية:

* سلامة المرضى

* إدارة المخاطر الطبية

* جودة الرعاية الصحية / الإيجي كاب

* مكافحة العدوى

* السلامة والصحة المهنية

* البحث العلمي

وأوضحت أنه في حال القبول يجب الحصول على موافقة جهة العمل الأصلية قبل الندب أو الإعارة.

وحددت الوزارة رابطًا للتعرف على الشروط الواجب توافرها والتقدم لأحد هذه الوظائف.. عن طريق الرابط التالي (اضغط هنا)

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