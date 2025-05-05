صنع الله إبراهيم يتلقى علاجه بمعهد ناصر.. ومثقفون: ثروة قومية

كتب- محمد شاكر:

ناشد عدد من المثقفين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الدكتور أحمد فؤاد هنو سرعة التدخل لعلاج الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، الذي تدهورت حالته الصحية مؤخرا.

يأتي ذلك بعدما تعرض منذ يومين إلى كسر في الحوض، استدعى نقله على الفور بسيارة إسعاف إلى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه قال الكاتب الروائي نعيم صبري عبر حسابه الشخصي: "صنع الله إبراهيم ثروة قومية... لو تعلمون".

وكتب الشاعر شعبان يوسف: صنع الله إبراهيم، أحد وجوه مصر المشرقة والعظيمة.

جدير بالذكر، أن الكاتب والروائي صنع الله إبراهيم له الكثير من الأعمال الروائية منها: ذات، تلك الرائحة، بيروت بيروت، اللجنة، نجمة أغسطس، شرف وغيرها الكثير من الأعمال.

وحصل صنع إبراهيم على عدة جوائز، منها: جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2004، وعام 2003 رفض استلام إحدى الجوائز الدولية عام 2003 والتي كان يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه مصري.



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