شيخ الأزهر يستقبل الطالب محمد حسن ويوجه بدعمه تعليميًا وعلاج شقيقته

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطالب الكفيف محمد أحمد حسن، الذي أمّ المصلين بصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك في الجامع الأزهر، وذلك برفقة والدته وأشقائه.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره وامتنانه للأم التي قدمت نموذجًا فريدًا في التضحية والإيمان، وغرست في أبنائها حب القرآن الكريم والسعي في طريق العلم، مشيدًا بما أظهره الطالب محمد من نبوغ وتميز، جعله محل إعجاب آلاف المصلين الذين اقتدوا به خلال شهر رمضان.

واستجابة لرغبة الطالب محمد في تعلم اللغة الإنجليزية ليكون داعيًا أزهريًا حافظًا للقرآن ومتمكنًا من اللغات الأجنبية، وجّه الإمام الأكبر بإلحاقه بأحد معاهد تعليم اللغات التابعة للأزهر فور انتهائه من المرحلة الثانوية.

كما أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، في بيان له، أن شيخ الأزهر وجّه أيضًا بتوفير الرعاية الطبية لشقيقة الطالب محمد، من خلال علاجها في أحد المراكز المتخصصة بالقاهرة، مع متابعة حالتها الصحية حتى تمام الشفاء.

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