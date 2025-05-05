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أمطار ثم ارتفاع حرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

10:00 ص الإثنين 05 مايو 2025

طقس مائل للحرارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت 10 مايو.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، على القاهرة الكبرى، وكذلك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على الوجه البحري.

الإثنين 5 مايو

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.

كما يوجد نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

واعتبارًا من الثلاثاء 6 مايو ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.


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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية أمطار
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