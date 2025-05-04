" التعليم" تلغي الأسئلة المقالية في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء الأسئلة المقالية في اختبارات اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي بنظام الثانوية العامة الجديد، بحيث تصبح جميع الأسئلة اختيار من متعدد فقط، دون أي سؤال يتطلب إجابة تحريرية.

وأوضحت الوزارة، أن مادة اللغة الأجنبية الثانية في النظام الجديد تشمل اللغات التالية: الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، والإسبانية، وجميعها لن تتضمن أسئلة مقالية بداية من العام الدراسي الحالي.

أما بالنسبة لطلاب النظام القديم من الثانوية العامة، وهم الطلاب الراسبون أو المؤجلون أو من يؤدون الامتحانات للمرة الثانية، فسوف تستمر امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في صورتها المعتادة متضمنة الأسئلة المقالية، نظرًا لكونها مادة تدخل ضمن المجموع الكلي في هذا النظام، بخلاف النظام الحديث الذي تم استبعادها من حساب الدرجات الإجمالية.

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