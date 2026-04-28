مصادر: رحيل هشام جعفر مساعد وزير التعليم لشؤون التعليم الخاص

كتب : أحمد الجندي

03:59 م 28/04/2026

هشام جعفر نائب الوزير للتعليم الخاص

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ"مصراوي" إن هشام جعفر، مساعد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الخاص، قد غادر منصبه مؤخرًا، مع تكليف مسؤول آخر لتولي إدارة الملف خلال الفترة المقبلة.

وكان جعفر قد تولى مهام منصبه كمساعد للوزير لشؤون التعليم الخاص والدولي في ديسمبر 2024، وذلك عقب اعتذار الدكتورة إيمان صبري عن الاستمرار في المنصب لظروف شخصية، حيث وافق وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على قبول اعتذارها في ذلك الوقت.

ويمتلك هشام جعفر خبرات طويلة في مجال التعليم، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية، من بينها مدير عام التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لعدة سنوات، كما تولى منصب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم لأكثر من 6 سنوات، ما أكسبه خبرة واسعة في ملفات التعليم والإدارة.

