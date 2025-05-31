"قومي حقوق الإنسان" يكرم أبطال مسلسل "ظلم المصطبة"

كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد مسعد:

أشادت لجنة التحكيم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمسلسل "ظلم المصطبة"، من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة ومحمد علي، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، حاتم حافظ، ومحمد رجاء.

وقد أبرزت اللجنة في حيثيات اختيارها تميز المسلسل بتكامل عناصره الفنية، ونجاحه في إعادة اكتشاف بيئات محلية ثرية بالتناقضات والفضاءات الجمالية، طالما أغفلتها الدراما لعقود. كما استعاد العمل رموزًا راسخة من الثقافة الشعبية، ما زالت تحكم السلوك الإنساني وتوجه العلاقات الاجتماعية في عدد من البيئات.

وقالت: بجرأة لافتة، يتناول المسلسل المجتمع المحافظ، كاشفًا عن اختلالاته البنيوية، من خلال نقده لهيمنة التسلط الذكوري المقترن بخطابات دينية متشددة، وانحيازه ضد الفئات الضعيفة والمهمّشة.

وأضافت: من المثل الشعبي "ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة"، يستمد المؤلف رؤيته، ليؤسس لعالم درامي يعكس وعيًا عميقًا بحضور الطقس الاجتماعي، وسطوة القيم القبلية، ونبذ مفهوم العدالة المؤسسية، في مقابل التمسك بالمجالس العرفية البدائية.

وقدّم العمل شخصيات تحتفي بضعفها الإنساني، وتعبر عن هزيمتها وخذلانها بكثير من الحساسية والصدق الفني، كاشفة عن التصدعات في جدار القوة الظاهرية.

وتمكّن المخرجان، إلى جانب كتّاب السيناريو، من منح الحبكة بعدًا حيًا نابضًا، ونسج الإيقاع الدرامي بأسلوب مشوق حافظ على جاذبية السرد، مدعومًا بأداء تمثيلي رفيع، تميز بالتنوع والانسجام بين عناصره.