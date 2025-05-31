الري: تشغيل قنطرة بحر يوسف الجديدة لخدمة 850 ألف فدان بالصعيد

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت 31 مايو 2025 زيارة لمحافظة أسيوط لتفقد مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

كان في استقبال الوزير، اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

واستعرض الدكتور سويلم، واللواء أبو النصر، الأعمال التي تم نهوها والأعمال الجاري تنفيذها، كما تم استعراض خطة تطوير منطقة القناطر القديمة والجديدة وإنشاء حدائق بمساحة 3 أفدنة في المنطقة المحيطة بالقناطر مع الحفاظ على الطابع الأثري للمنطقة.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية تدريب المهندسين والفنيين على أنظمة تشغيل القناطر الجديدة للحفاظ عليها مثلما تم الحفاظ على قناطر ديروط القديمة بحالة جيدة على مدى 150 عامًا، كما وجه بالحفاظ على الطابع الأثري للقناطر القديمة كجزء من تاريخ مدرسة الري المصرية.

عقب ذلك، تفقد الدكتور سويلم واللواء أبو النصر، موقع تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث أعلن الدكتور سويلم، بدء تشغيل قنطرة بحر يوسف الجديدة التي تم نهو أعمال تنفيذها، والتي تخدم زمام 850 ألف فدان في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة.

وشمل المرور أيضًا قناطر حجز الإبراهيمية والتي يجرى حاليًا الانتهاء من تنفيذها لتدخل للتشغيل التجريبي مع باقي المجموعة خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث تم الانتهاء من صب آخر متر مكعب خرسانة بالقناطر وجار استكمال باقي الأعمال المدنية والميكانيكية.

كما التقى الوزير والمحافظ، العاملين بالمشروع، حيث أعرب الدكتور سويلم، عن تقديره البالغ لمجهوداتهم في تنفيذ هذا المشروع العملاق بأعلى مستوى من الكفاءة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة من الجانب الياباني أثناء تنفيذ المشروع.

وتوجه الوزير، بالشكر للشريك الياباني والحكومة اليابانية على مجهوداتهم خلال العامين الماضيين في تنفيذ هذا المشروع المهم، وما تحقق به من نجاح ناتج عن التزام الجميع بجودة التنفيذ وكذلك الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الأعمال.

وصرح الدكتور سويلم، بأن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 81%، وأن هذا المشروع يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن المشروع يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.

جدير بالذكر أنه وفيما يخص باقي قناطر المجموعة، فقد تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

وفيما يخص قناطر أبو جبل والساحلية وإيراد الدلجاوي، فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

كما يجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل، كما يجرى نهو حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف.

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