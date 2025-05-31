الموقف التنفيذي لمنظومة الدعم.. ننشر أبرز أنشطة مجلس الوزراء في أسبوع

كتب- عمرو صالح:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، من 24 إلى 30 مايو ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات، وجولات، وافتتاحات للمشروعات القومية.

واستعرضت الإنفوجرافات، مشاركة رئيس الوزراء في احتفالية مرور 123 عامًا على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر، معلنًا عن تدشين خدمة الإسعاف البحري لأول مرة، وتمت الإشارة إلى الاهتمام البالغ بمنظومة الإسعاف خلال الفترة الأخيرة، والذي تُوج بالتعاقد على أكبر صفقة مركبات إسعافية بعدد 1000 سيارة إسعاف دفعة واحدة.

كما أجرى جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق بمدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، مع تسليم عدد من عقود وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة.

وشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر لعام 2025، مشيرًا إلى وجود أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات تتجاوز 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين.

واستقبل نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" العالمية لشؤون الاستكشاف، لاستعراض موقف منطقتي امتياز الغاز الطبيعي "كايرو" و"مصري" بالبحر المتوسط، موجهًا بتيسير الإجراءات لتسريع وتيرة عملية الحفر.

وفي اجتماع مع وزير الأوقاف، تم استعراض عدد من ملفات العمل، حيث وجه رئيس الوزراء بإجراء حصر شامل ومميكن لجميع أملاك هيئة الأوقاف، وحصر الفرص الاستثمارية لطرحها على القطاع الخاص، كما استعرض نتائج دراسة مبادرة "عودة الكتاتيب"، وإطلاق "منصة الأوقاف الإلكترونية"، وموقف مبادرة "صحح مفاهيمك".

وتابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمنظومة الدعم وإجراءات حوكمتها، حيث تم تسليم الكارت الموحد لنحو 42 ألفًا من إجمالي 171 ألفًا من حاملي بطاقات الدعم التمويني في بورسعيد.

كما اجتمع برئيس "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، لاستعراض المشروعات التي تعاقدت عليها الهيئة مؤخرًا، أبرزها مشروع شركة "هايتكس" الصينية باستثمارات 17 مليون دولار، ومشروع شركة "كينليد للمواد المبتكرة" الصينية باستثمارات 60 مليون دولار، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود تجارية لتصدير مواسير الدكتايل لمشروعات دولية كبرى في عدة بلدان عربية بإجمالي 47 مليون دولار.

واستقبل رئيس الوزراء وفدًا من شركة "سامسونج" برئاسة المدير المالي للمقر الإقليمي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط، وتمت الإشارة إلى أن مصنع الشركة في بنى سويف يعد أول مصنع لها في الشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاجية ٦ ملايين وحدة سنويًا، باستثمارات 700 مليون دولار.

وشهد رئيس الوزراء احتفالية شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بمرور 120 عامًا على تأسيسها، وافتتح أعمال الترميم والتطوير التي تمت بقصر غرناطة.

شهد مراسم توقيع شراكة بين الشركة القابضة للأدوية، وشركة "دواه فارما" الأمريكية، لتصنيع وتصدير الأدوية والمكملات الغذائية للأسواق العالمية، على أن تشمل الشراكة التوسع في تصدير منتجات القابضة للأدوية ودخول السوق الأمريكية للمرة الأولى.

وتضمنت الانفوجرافات اجتماعًا لاستعراض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا على استمرار العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة.

كما افتتح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، حيث نفذ الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مايو 2025، نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة.

وتضمنت الأنشطة، تفقد رئيس الوزراء عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، منها مدخل المدينة، والملعب الرياضي، ونموذج للوحدات السكنية.

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