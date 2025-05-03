الصحة: إجراءات فورية لتحسين الخدمات الصحية في الأقصر

كتب- أحمد جمعة:

استكملت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

هذه المرحلة شملت زيارة فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية إلى عدة وحدات صحية في إدارتي القرنة وبندر الأقصر، بهدف رفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق تفقد وحدات الشيخ عامر وأبو العينين في إدارة القرنة، ووحدة الكرنك ومكتب صحة ثان في بندر الأقصر، حيث تم رصد عدة مشكلات إنشائية، مثل انقطاع المياه وصرف صحي غير صالح، بالإضافة إلى نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية. كما تم تحديد إجراءات فورية، منها إصلاح الأعطال وتوفير الأدوية، وتوزيع الأجهزة الطبية غير المستغلة على الأماكن الأكثر احتياجًا.

وفي وحدة أبو العينين، تم رصد مشكلات في الصيانة والنظافة، وتم التنسيق مع مسؤولي الصيانة لمتابعة الإصلاحات اللازمة. كما تم العمل على إعادة تفعيل الخدمات المتوقفة وتوفير السجلات الطبية والأدوية المفقودة.

كما أشار "عبد الغفار" إلى أن الفريق تفقد وحدة الكرنك، حيث تم اكتشاف نقص في الفصل بين مناطق التعقيم وغرف الأسنان، إضافة إلى مشكلات في تسجيل البيانات الطبية.

وقد تم تدريب العاملين على تحسين التسجيل الطبي، مع تأكيد على ضرورة صيانة طفايات الحريق وتدريب العاملين على خطط الإخلاء.

وتابع الفريق جولته في مكتب صحة ثان حيث تم التوجيه ببدء إجراءات الإحلال والتجديد بسبب ضيق الغرف وكثرة المترددين، بالإضافة إلى معالجة عجز القوى البشرية وتوفير المستلزمات الصحية الضرورية.

وأخيرًا، تم التعاون مع القطاعات المعنية بالوزارة، مثل قطاع الرعاية الأساسية، والصحة الإنجابية، والمشروعات، لتحسين الخدمات الصحية في محافظة الأقصر وضمان استمرارية التحسينات.

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