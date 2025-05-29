السياحة: 23% نموًا في الأعداد خلال الربع الأول من 2025

كتب- محمد أبو بكر:

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة الصربية بلجراد، لقاءً موسعًا مع ألكسندر سينيشيتش، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لوكالات وشركات السفر في صربيا (YUTA)، وعدد من كبار منظمي الرحلات السياحية بالسوق الصربي، وذلك لبحث سبل زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من صربيا.

زيادة أعداد السائحين الصرب القادمين إلى مصر

أكد الوزير، أهمية تعزيز التعاون لزيادة أعداد السائحين الصرب القادمين إلى مصر، مشيرًا إلى مؤشرات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع السياحي المصري.

وأوضح أن عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال عام 2024 بلغ نحو 15.8 مليون سائح، بزيادة 6% مقارنة بعام 2023، بينما شهد الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار الوزير، إلى الدور المتنامي لمطار سفنكس الدولي في تسهيل الوصول السياحي، مؤكدًا أن جميع المطارات المصرية تعتمد سياسة "السماوات المفتوحة" باستثناء مطار القاهرة الدولي.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح الاستراتيجية التسويقية للوزارة، تحت شعار "مصر... تنوع لا يُضاهى"، والتي تركز على إبراز ثراء وتعدد الأنماط السياحية، ومنها السياحة الثقافية، وسياحة المغامرة، والسياحة الدينية، بالإضافة إلى مشروعات كبرى مثل "مسار العائلة المقدسة" و"التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين.

وتطرق الوزير إلى التطوير الجاري بمنطقة الساحل الشمالي، خاصة مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت من أبرز المقاصد الواعدة، مشيرًا إلى أن مدينة رأس الحكمة ستضم قريبًا مطارًا دوليًا جديدًا لتعزيز الربط السياحي.

مدينة الغردقة تُعد من الوجهات المفضلة للسائح الصربي

من جهتهم، أشار منظمو الرحلات الصرب، إلى أن مدينة الغردقة تُعد من الوجهات المفضلة للسائح الصربي، إلى جانب مدن مثل العلمين ومرسى مطروح التي بدأت تحظى بإقبال متنامٍ.

تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ خلال الموسم الحالي

كما أعربوا عن رغبتهم في تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ خلال الموسم الحالي، وأملهم في استئناف الرحلات المباشرة بين بلجراد والقاهرة، لما لذلك من تأثير إيجابي على التبادل السياحي والثقافي بين الشعبين.

يذكر أن الوزير شريف فتحي يقوم حاليًا بزيارة رسمية قصيرة إلى بلجراد، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية صربيا في مجالي السياحة والآثار.

شارك في اللقاء السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد إبراهيم حمزة، نائب السفير.

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