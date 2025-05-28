أحمد موسى: صدور حكم نهائي بشأن أراض متنازع عليها بجنوب سيناء

كتبت -داليا الظنيني:

أعلن الإعلامي أحمد موسى، صدور حكم نهائي من محكمة استئناف الإسماعيلية لصالح الدولة في قضية الأراضي المتنازع عليها في جنوب سيناء.

وأوضح أن الحكم يقر أحقية الدولة في ملكية هذه الأراضي مع احترام العقود المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين ودير سانت كاترين بشأن بعض الأراضي التي يستغلها أتباع الدير، نافيًا بذلك أي تعدٍ على هذه الأراضي.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن المحكمة أكدت أن مناطق أخرى تعتبر محميات طبيعية وهي ملك للدولة ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها.

وتابع :"محدش بيطرد حد"، وأن هذه المواقع هي أملاك الدولة وحقها، مؤكدًا على أهمية هذا الحكم.

وفي سياق آخر، زف أحمد موسى بشرى سارة بشأن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وأوضح أن الفترة الانتقالية المتاحة لمستأجري الشقق بنظام الإيجار القديم ستكون أطول من 5 سنوات.

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