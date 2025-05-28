كتب - نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وزارات الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار، خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بنسبة 14% خلال الأسبوع الجاري.

وأكد في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن سعر كيلو اللحوم "الكندوز" بلغ 400 جنيه مقارنة بـ350 جنيهًا في بداية الشهر الحالي، خاصة أن هذا الارتفاع جاء قبيل موسم عيد الأضحى المبارك، على الرغم من تراجع ملحوظ في حجم الطلب، كما أعلنت شعبة القصابين بالغرف التجارية.

وتساءل "زين الدين" في طلب الإحاطة الذي قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلاً:

لماذا هذا الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بتحديد أسعار استرشادية للحوم؟ ولماذا لا يتم التوسع في إقامة شوادر لبيع المواشي، خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك؟

كما تساءل "زين الدين"، قائلاً: لماذا لا يقوم رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزيري التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية، وقيادات المحليات، بشن المزيد من الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق، للرقابة على أسعار جميع السلع بصفة عامة، وأسعار اللحوم بصفة خاصة؟

وذلك في ظل تأكيد شعبة القصابين أن هذا الارتفاع يرجع إلى ممارسات احتكارية تقوم بها بعض المزارع الكبرى، حيث تتوقف عن بيع "الماشية" خلال هذه الفترة بهدف "تعطيش السوق المحلية" ورفع الأسعار.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والشئون الاقتصادية، واستدعاء وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية للرد على تساؤلاته.