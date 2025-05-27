رئيس الوزراء يشهد احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة

القاهرة - مصراوي:

شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، احتفالية افتتاح تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة.

غرناطة مبنى تاريخي يعود إلى النصف الأول من القرن العشرين ويرتبط تاريخه بتاريخ التوسع الحضري لمدينة القاهرة، تم بناء غرناطة على الطراز الإسلامي الأندلسي ويعكس المبنى اهتمامات المعماريين في بداية القرن الماضي بالتقارب ما بين اتجاهات التصميم الكلاسيكي والحديث.

كان لغرناطة وظائف مختلفة على مدار السنين. قبل هجر المبني في نهاية التسعينات كانت تشغله سينما صيفي، وظل المبنى مغلقًا حتى عام 2017 عندما قامت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بترميم غرناطة واحياء المبنى لاستضافة فعاليات ثقافية