بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي

كتب- محمد أبو بكر:

رصدت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، فيديو جديدًا للعامل المصري صاحب واقعة الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي.

وتبين أن هذا العامل قد عاد إلى مصر، وعلى الرغم من ذلك تم توثيق شهادته رسميًا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية مع كافة زملائه.

وبعد نجاح الوزارة والقنصلية المصرية بالرياض، ومكتب التمثيل العمالي، وكافة المؤسسات السعودية ذات الصلة، في التحرك بشكل عاجل بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، ومتابعته شخصيًا لحظة بلحظة تداعيات هذه الواقعة، نشر هذا العامل، ويدعى حامد بسيوني، من قرية خباطة، مركز قطور، محافظة الغربية، فيديو جديدًا يرفض فيه استلام المستحقات والتعويضات التي أسفرت عنها المفاوضات، رغم استلام زملائه وعددهم 11 عاملًا كافة التعويضات اللازمة، وإلغاء سند الأمر الموقع منهم، ونقل كفالة كل من يرغب منهم، ومنحهم فترة سماح شهر لتوفيق أوضاعهم داخل المملكة.

كما أعلن هذا العامل صاحب الفيديو، الذي ترك العمل بعد الواقعة مباشرة، في الفيديو رفضه إرسال رقم حسابه إلى الوزارة ومكتب التمثيل العمالي لتحويل المستحقات والتعويضات المقررة له، وعن قيمة تذاكر الطيران.

وقال إنه غير راضٍ عن قيمة هذه المستحقات التي بلغت 4500 ريال عن الفترة التي تواجد فيها، ويطالب بأجر عامين كاملين، رغم أنه بالتحقيق تبين أنه لم يقم بأي أعمال خلال فترة تواجده بالمؤسسة، وهي فترة الاختبار.

ورغم كل ذلك، تم إرسال المبلغ المذكور إليه اليوم الثلاثاء باسمه الرباعي، بتحويل عن طريق البنك الأهلي "كوكباي".

جدير بالذكر أن العامل في الفيديو الجديد تحدث عن قيامه بتسليم مبالغ مالية كبيرة لأشخاص سهلوا له عملية السفر، بعيدًا عن الجهات والطرق المشروعة، وهو ما تعتبره الوزارة فرصة لتجديد تأكيدها على جميع الشباب الراغبين في العمل بالخارج بأن يتحققوا من كافة الإجراءات عبر الوزارة ومديرياتها بالمحافظات حتى لا يقعوا فريسة سهلة في قبضة النصابين وسماسرة التأشيرات، وأن يقوموا بالإبلاغ عنها حتى لا يقع ضحايا جدد، مع العلم أن خدمات الوزارة في هذا الشأن مجانية وبلا وسطاء.

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