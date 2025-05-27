"البرلمان" يوافق نهائيًا على قانون العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، وصرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ونص القانون على ما يلي:

- علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

- علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون ذاته، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

- زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا للمخاطبين وغير المخاطبين بالقانون.

- صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية لهم والعلاوة الخاصة المنصوص عليها بالقانون.

- ضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات.

كما حدد القانون الجهات المستفيدة لتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواءً الدائمين أو المؤقتين، وذوي الوظائف العامة، والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية.

وأكدت المادة السادسة من القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، مع تحديد آلية للفصل بينهما حسب حالة العامل وبلوغه سن التقاعد.

وسيصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة، على أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من أول يوليو 2025.

ويأتي هذا القانون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة في ظل الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الراهنة.

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